Бывший лидер Каталонии на время вернется в Бельгию после задержания в Италии

Он заявил, что хочет принять участие в заседании комитета в Европарламенте в Брюсселе. Однако после этого Пучдемон вернется в Италию для слушаний в конце недели.

Суд в городе Сассари на Сицилии планирует 4 октября рассмотреть запрос Испании об экстрадиции политика. Пучдемон подтвердил, что будет присутствовать на заседании.