Итальянский суд отпустил Пучдемона

При этом Пучдемон должен будет явиться в этот суд повторно 4 октября.

Источники газеты сообщили, что судья не применял мер предосторожности в отношении Пучдемона, спросив только, планирует ли тот оставаться в стране. Пучдемон пообещал оставаться на территории Италии.

Как пишет газета, итальянские власти пытаются выяснить детали испанского ордера об аресте Пучдемона.

Контекст:

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

Кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Бельгию и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса". В 2019 году политик избрался в Европарламент, но не смог приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания, которая добивалась его экстрадиции.

14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.

Глава правительства Каталонии Жоаким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.

В декабре 2020 года года стало известно, что в Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией.

22 июня правительство Испании официально помиловало девять каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.

В марте этого года Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников.

24 сентября Пучдемона задержали на Сардинии итальянские власти. Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного Испанией в октябре 2019 года.