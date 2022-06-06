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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из колонии в Полтавской области сбежал осужденный, через два дня он пришел обратно – полиция

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В полиции не уточняли, как сбежал осужденный
В полиции не уточняли, как сбежал осужденный
Фото: pixabay.com (архив)

В исправительную колонию в Полтавской области 4 июня вернулся осужденный, который совершил побег 2 июня. Об этом 5 июня проинформировала полиция региона.

"Информация о побеге осужденного из исправительной колонии, расположенной в Полтавском районе области, поступила [...] из режимного учреждения 2 июня. Сразу начались оперативно-разыскные мероприятия по установлению места возможного укрывательства беглеца. Вечером 4 июня осужденный самостоятельно вернулся в учреждение", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Портал "Полтавщина" уточнил, что побег случился в колонии (№9) в Машевке.

Общественное отмечает. что правоохранители объявляли в розыск 30-летнего гражданина Грузии Норманию Джано. В январе 2020 года его приговорили к шести годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть или тяжкие повреждения.

Журналисты отмечают, что подробностей о том, как именно Джано удалось сбежать из колонии, полиция не предоставила.

Теги: Грузия, полиция, розыск, заключенные, побег, Полтавская область, колония
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