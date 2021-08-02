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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за критики власти полиция устроила террор в Николаевской инфекционной больнице – Шахов

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Сергей Шахов: Очевидно, что действия правоохранителей обусловлены политическими причинами
Сергей Шахов: Очевидно, что действия правоохранителей обусловлены политическими причинами
Фото: nashkray.org

Утром 2 августа люди в форме заблокировали работу Николаевского областной центра лечения инфекционных болезней, заявил на своей странице в Fаcebook сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

"Вместо благодарности за спасение тысяч жизней полиция Николаевской области устроила настоящий террор в областной инфекционной больнице. Сегодня утром в кабинет директора КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Николаевского областного совета Светланы Федоровой ворвались люди в форме и заблокировали работу медицинского учреждения. Выполнить требование директора дождаться адвоката, как это предусмотрено законом, полицейские отказались", – утверждает политик.

Он считает, что причина – в политическом заказе.

"Очевидно, что действия правоохранителей обусловлены политическими причинами. Как партийка "Нашего края", главный врач Николаевской больницы Светлана Федорова всегда активно отстаивала интересы пациентов и медицинских работников, критиковала власть за попытку уничтожить одно из самых успешных медучреждений страны, искала спонсоров для ремонта отделений, когда государство отказывалось выделить на это деньги. Именно под ее руководством больница первой приняла удар пандемии и успешно противостояла ей. Впрочем, вместо благодарности за спасение тысяч жизней есть полицейский террор, – написал Шахов. – Украина на пороге новой волны агрессивного штамма COVID. Врачам нужна поддержка. Министр обязан лично вмешаться и остановить это самовольство. Светлане не дают возможности даже провести обход в реанимации. Речь идет о спасении жизней. Кто ответит за последствия?"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373453354134743&id=100044102448674

Про обыск Федорова сообщила утром на своей странице в Facebook. Она выложила видео и написала, что полицейские "словно невзначай" сбрасывают с полок ее личные вещи и роются в документах.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4730181790328301&id=100000095792295

Сайт партии "Наш край" написал со ссылкой на сообщения СМИ, что обыск проводят на основании постановления суда по подозрению, как указано в документе, во "вроде бы незаконных" начислениях ковидных доплат врачам и сотрудникам больницы.

"Речь идет о педиатрах, детском анестезиологе, медсестерах, административных и технических работниках больницы. Также главного врача обвиняют в "якобы незаконном" проведении ремонтов за счет спонсоров", – отметили в политической силе.

Теги: Николаев, больница, Наш край, Сергей Шахов, подозрение, обыски
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