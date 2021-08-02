Из-за критики власти полиция устроила террор в Николаевской инфекционной больнице – Шахов

"Вместо благодарности за спасение тысяч жизней полиция Николаевской области устроила настоящий террор в областной инфекционной больнице. Сегодня утром в кабинет директора КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Николаевского областного совета Светланы Федоровой ворвались люди в форме и заблокировали работу медицинского учреждения. Выполнить требование директора дождаться адвоката, как это предусмотрено законом, полицейские отказались", – утверждает политик.

Он считает, что причина – в политическом заказе.

"Очевидно, что действия правоохранителей обусловлены политическими причинами. Как партийка "Нашего края", главный врач Николаевской больницы Светлана Федорова всегда активно отстаивала интересы пациентов и медицинских работников, критиковала власть за попытку уничтожить одно из самых успешных медучреждений страны, искала спонсоров для ремонта отделений, когда государство отказывалось выделить на это деньги. Именно под ее руководством больница первой приняла удар пандемии и успешно противостояла ей. Впрочем, вместо благодарности за спасение тысяч жизней есть полицейский террор, – написал Шахов. – Украина на пороге новой волны агрессивного штамма COVID. Врачам нужна поддержка. Министр обязан лично вмешаться и остановить это самовольство. Светлане не дают возможности даже провести обход в реанимации. Речь идет о спасении жизней. Кто ответит за последствия?"

Про обыск Федорова сообщила утром на своей странице в Facebook. Она выложила видео и написала, что полицейские "словно невзначай" сбрасывают с полок ее личные вещи и роются в документах.

Сайт партии "Наш край" написал со ссылкой на сообщения СМИ, что обыск проводят на основании постановления суда по подозрению, как указано в документе, во "вроде бы незаконных" начислениях ковидных доплат врачам и сотрудникам больницы.

"Речь идет о педиатрах, детском анестезиологе, медсестерах, административных и технических работниках больницы. Также главного врача обвиняют в "якобы незаконном" проведении ремонтов за счет спонсоров", – отметили в политической силе.