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Количество преступлений в Украине уменьшилось на 25%, но участились случаи мошенничества – полиция

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Даже с учетом военных преступлений россиян уровень преступности в Украине снизился на 14%
Даже с учетом военных преступлений россиян уровень преступности в Украине снизился на 14%
Фото: depositphotos.com

За восемь месяцев полномасштабного вторжения России на территорию Украины полиция зарегистрировала 212 тыс. преступлений. Из них более 40 тыс. – военные преступления России в Украине. Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил 31 октября во время телемарафона, его цитирует пресс-служба полиции.

Клименко подчеркнул, что даже с учетом военных преступлений россиян уровень преступности в Украине снизился на 14%, а если их не учитывать – на 25%.

По его словам, число разбоев и грабежей уменьшилось почти на 50%, имущественных преступлений – на 30%. В то же время количество преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, возросло. На 30% увеличились и случаи мошенничества.

"Хочу обратиться снова к нашим гражданам, которые разыскивают пропавших без вести своих родных и близких. Одна из самых распространенных ситуаций: мошенники пытаются в социальных сетях находить адреса, телефоны наших граждан, которые разыскивают своих родных, связываются с ними и предлагают найти за какое-либо вознаграждение их родных. Не дайте мошенникам нажиться на вашем горе", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции также рассказал об эффективности несения службы на блокпостах и в пеших патрулях.

"У каждого полицейского есть соответствующая база лиц, разыскиваемых за любые преступления. Конечно, и комендантский час помогает работать полиции, потому что огромное количество патрулей (их на сегодняшний день около 7200 по нашему государству – и пешие, и автомобильные патрули) может отфильтровывать тех людей, которые находятся на улицах. Это работа, которая требует огромной нагрузки, в том числе на Национальную полицию, но действительно она дает свои результаты. К примеру, мы установили и задержали 2300 автомобилей, которые незаконно были угнаны с начала войны у граждан или субъектов хозяйствования. После процессуальных мероприятий автомобили будут возвращены владельцам", – сообщил он.

Контекст:

За первые недели полномасштабного вторжения РФ преступность в Киеве, по данным полиции, упала в пять раз.

По итогам первого полугодия 2022 года в Нацполиции заявили, что уровень преступности в Украине сократился на 25%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, полиция, преступление, Игорь Клименко, российские военные
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