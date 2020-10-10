Контрразведчик СБУ в командировках втайне от начальства судил футбольные матчи. Теперь его будут судить

Следователи Государственного бюро расследований направили в Винницкий городской суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины в уклонении от воинской службы; выяснилось, что он во время служебных командировок самовольно отлучался в другие города, чтобы работать арбитром на футбольных матчах. Об этом изданию "Цензор.НЕТ" рассказал начальник управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лешенко.
"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018–2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках в определенных местах, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", – сообщил Лешенко.
Контрразведчику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Первое судебное заседание назначено на 15 октября.