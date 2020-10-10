Контрразведчик СБУ в командировках втайне от начальства судил футбольные матчи. Теперь его будут судить

Сотруднику департамента контрразведки Службы безопасности Украины грозит до семи лет лишения свободы по статье об уклонении от военной службы. Выяснилось, что контрразведчик самовольно выезжал на обслуживание футбольных матчей в качестве арбитра.

Следователи Государственного бюро расследований направили в Винницкий городской суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки департамента контрразведки Службы безопасности Украины в уклонении от воинской службы; выяснилось, что он во время служебных командировок самовольно отлучался в другие города, чтобы работать арбитром на футбольных матчах. Об этом изданию "Цензор.НЕТ" рассказал начальник управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лешенко.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018–2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках в определенных местах, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", – сообщил Лешенко.