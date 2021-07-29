Крушение самолета в Ивано-Франковской области: погибли украинец, двое граждан США и гражданин Великобритании, полиция назначила экспертизы

Полиция официально уточнила, что двое из троих иностранцев, погибших в результате падения самолета в селе Шепаровцы, были гражданами США, еще один – гражданином Великобритании.

"Предварительно установлено, что иностранцы заказали у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом, экскурсионный полет в составе группы из трех человек", – говорится в сообщении.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз для выяснения технического состояния воздушного судна и проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. На место происшествия прибыли специалисты Национального бюро по гражданской авиации для проведения дополнительного осмотра.