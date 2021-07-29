Крушение самолета в Ивано-Франковской области: погибли украинец, двое граждан США и гражданин Великобритании, полиция назначила экспертизы

Полиция официально уточнила, что двое из троих иностранцев, погибших в результате падения самолета в селе Шепаровцы, были гражданами США, еще один – гражданином Великобритании.
"Предварительно установлено, что иностранцы заказали у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом, экскурсионный полет в составе группы из трех человек", – говорится в сообщении.
Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз для выяснения технического состояния воздушного судна и проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. На место происшествия прибыли специалисты Национального бюро по гражданской авиации для проведения дополнительного осмотра.
Днем 28 июля на частный жилой дом в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар. Четыре человека, находившихся в самолете, погибли. В доме были женщина и двое детей, они успели выбежать, сообщили в полиции.
В результате крушения погиб пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк – и трое пассажиров-иностранцев, студентов иешивы (еврейского религиозного учебного заведения) в Иерусалиме.
Полиция открыла производство по факту авиакатастрофы согласно ч. 3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.