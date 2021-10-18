“Рассердились, что мама запретила играть в темное время суток“. Полицейские нашли пропавших девочек в Николаевской области

“После нескольких часов поисков дети нашлись. Рассердившись, что мама запрещает играть в темное время суток, девочки ушли из дома и прятались в кустах на огороде одного из домов по улице, где они живут. Там сестры заснули и не слышали, что их зовут и ищут“, – рассказали в полиции.

Около 3.00 дети проснулись от холода и решили пойти домой, “где их уже встречали полицейские и родители“.

На родителей девочек правоохранители составили админматериалы. О пропаже Татьяны и Надежды Фройчак полиция сообщила утром 18 октября. По данным правоохранителей, они ушли из дома накануне вечером, около 19.00, и не вернулись. В поисках детей участвовал весь Баштанский райотдел полиции и местные жители.



