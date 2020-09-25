В Киевской области объявили розыск пяти школьников из центра социально-психологической реабилитации

К поискам пяти пропавших школьников из центра социально-психологической реабилитации в Мироновском районе Киевской области задействовали представителей полиции, работников ювенальной превенции и общественность.

Объявлен розыск пяти школьников в возрасте 12-14 лет, которые после уроков не вернулись в центр социально-психологической реабилитации детей в Мироновском районе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

"24 сентября пятеро школьников после уроков не вернулись в центр социально-психологической реабилитации детей, в Мироновском районе. Об этом полиции сообщил руководитель заведения", – говорится в сообщении.

Полицейские пытаются установить местонахождение несовершеннолетних. К поискам задействовали личный состав Мироновского отдела полиции, работников ювенальной превенции и общественность, отметили правоохранители.

Пропавшие:

Щипский Ярослав: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза серые. Был одет в куртке темно-синего цвета, темно-зеленые брюки, черные кроссовки.

Литвиненко Антон: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза карие. Одежда: куртка коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Грегуль Руслан: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, полного телосложения, волосы русые, короткие, лицо круглое, глаза карие. Был одет: красная кофта с капюшоном, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Гринько Виталий: на вид 11-12 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, лицо овальное, глаза карие. Был одет: куртка синего цвета с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки. При себе имел рюкзак синего цвета.

Мазуренко Виталий: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза зеленые. Одежда: серая кофта с капюшоном, черные джинсы, темно-синие кроссовки.

В полиции призвали сообщать информацию о возможном месте нахождения детей по телефону спецлинии "102".