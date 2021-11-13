"Мигалки? У нас и солнце мигает, и что теперь?" В Сумах пьяный водитель маршрутки прятался от полиции в салоне и притворялся спящим

В полицию позвонил очевидец, который рассказал, что очень пьяный мужчина за рулем пассажирского автобуса собирается отъезжать от остановки.

Патрульные догнали маршрутку, однако водитель не остановился ни на один сигнал правоохранителей, а только добавил газа.

"Через несколько десятков метров он остановился. Но за рулем его уже не было. Обнаружили его патрульные в салоне. Он тихонько лежал между сиденьями, словно ничего и не было", – говорится в сообщении.

На вопрос полицейского, почему водитель убегал от него, мужчина поинтересовался, что у полицейского случилось, а на вопрос, почему он прячется на полу, ответил, что он "тут спит".

"Не останавливаетесь почему на требование полиции? Проблесковые маячки синего и красного цвета, звуковая сирена была... Почему вы не останавливаетесь?" – спросил правоохранитель.

"Что мигает? Ну у нас и солнце мигает, и все мигает, и что теперь?" – ответил мужчина.

61-летний водитель в разговоре с патрульным признал, что пьян, но проходить освидетельствование на месте или в больнице отказался. На него составили сразу два протокола: за отказ остановиться и за отказ проходить тест на алкоголь, а также отстранили от вождения.