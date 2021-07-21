Мужчину, который поджег "Эпицентр" в Первомайске, поместили в психбольницу с усиленным режимом надзора

Задержанный после поджога мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу "Эпицентра" Фото: npu.gov.ua

По данным прокуратуры, 37-летний житель Первомайска обвиняется в умышленном уничтожении или повреждении имущества, законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

"В настоящее время злоумышленник помещен в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора", – говорится в сообщении.