Мужчину, который поджег "Эпицентр" в Первомайске, поместили в психбольницу с усиленным режимом надзора

По данным прокуратуры, 37-летний житель Первомайска обвиняется в умышленном уничтожении или повреждении имущества, законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.
"В настоящее время злоумышленник помещен в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора", – говорится в сообщении.
2 февраля в Первомайске произошел пожар в здании "Эпицентра". Огонь охватил площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана.
Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать.
Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу "Эпицентра" за то, что тот "отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался".
Согласно данным Opendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).