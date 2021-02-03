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"Топором полностью прорубили лобную кость". Врачи рассказали о состоянии охранника "Эпицентра" в Первомайске

Подозреваемый в поджоге "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области напал на двух охранников с ножом и топором.

На месте пожара сегодня разбирают поврежденные конструкции
На месте пожара сегодня разбирают поврежденные конструкции
Фото: dsns.gov.ua

Врачи прооперировали охранника, на которого с топором напал подозреваемый в поджоге "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области. Об этом сообщает "ТСН".

Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он уже пришел в себя.

"Больной был доставлен бригадой скорой помощи с места их аварии, так сказать, с рубленой раной головы. Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп", – рассказал хирург Василий Поврозник.

Сам пострадавший отказался общаться с тележурналистами, но известно, что ему уже позвонило руководство по поводу компенсации лечения.

Второго пострадавшего охранника уже отпустили домой.

"ТСН" отмечает, что на месте пожара сегодня начали разбирать поврежденные конструкции. Утром там оставался один источник задымления, но спасатели заверили, что это не огонь и не тление, а испарения воды. Они продолжают дежурить внутри, чтобы исключить возобновление пожара. 

2 февраля в здании "Эпицентра" в Первомайске случился пожар, охвативший площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана. 

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать.

Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу "Эпицентра" за то, что тот "отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался". Поджигателю грозит пожизненное заключение.

Теги: пожар, поджог, торговый центр, спасатели, лечение, пострадавшие, охранник, охрана, компенсация, Эпицентр
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