Мужчину, который пытался поджечь здания офиса обмудсмена и Верховного суда в Киеве, приговорили к пяти годам тюрьмы

Уроженец Херсонской области в августе прошлого года поджег двери офиса омбудсмена и Верховного Суда, так как был недоволен тем, как учреждения рассматривали его личный вопрос Фото: npu.gov.ua

Согласно данным следствия, осужденный бросил бутылку с зажигательной смесью к дверям офиса омбудсмена на улице Институтской, а потом поджег входную дверь Кассационного уголовного суда на улице Пилипа Орлика.

Горели тогда двери обоих зданий, никто не пострадал. Поджигателя задержали недалеко от места преступления, он пытался скрыться на моноколесе. Гособвинение доказало его вину в суде.

"Мотивом поджогов послужило недовольство обвиняемого действиями государственных органов по решению его личных семейных проблем. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина является вменяемым. Приговором Печерского районного суда города Киева мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски государственных учреждений на сумму почти 100 тыс. грн, подлежащих взысканию с обвиняемого", – говорится в релизе.

Осужденный – 51-летний уроженец Херсонской области, проект "Ґрати" уточнял, что его имя – Константин Мельник. Мужчину осудили по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.