Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей журналиста в Ужгороде

Утверждается, что поджигателем оказался местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности и осужденный за совершение тяжкого преступления.

Сам подозреваемый заявил, что мотив поджога – долговые обязательства владельца автомобиля.

На данный момент проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению других незаконных действий против представителей средств массовой информации, а также решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Контекст:

Утром 5 декабря на окраине Ужгорода неизвестные подожгли два автомобиля – Subaru Forester и Volkswagen Beetle. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что автомобили принадлежат закарпатскому журналисту Павлу Билецкому и его жене. Он является основателем и главным редактором информационного агентства "Зідо".

В комментарии НСЖУ журналист сказал, что поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

6 декабря украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе Национальной полиции Игорю Клименко с требованием "решительных оперативных действий" в расследовании поджога автомобилей ужгородского журналиста.