На Бурштынской ТЭС произошла авария, несколько человек госпитализированы, станция работает в штатном режиме

По разной информации, из-за взрыва пострадали четыре или пять человек Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Пресс-служба писала о четырех пострадавших.

"Предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников "Галремэнерго" получили ожоги", – говорилось в сообщении.

Пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное. В предприятии обещали, что предоставят пострадавшим всю необходимую помощь.

В связи с аварией блок №7 был отключен от сети. Это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона, утверждают в компании.

Утром 29 ноября в компании добавили, что ТЭС "держит ситуацию на контроле" и работает в штатном режиме.

"Станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности оперативно включен блок №4", – отметила пресс-служба.

Причины несчастного случая еще выясняют.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили утром 29 ноября со ссылкой на приемное отделение Бурштынской городской больницы, что в связи со взрывом на ТЭС были госпитализированы пять человек.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.