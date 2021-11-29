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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Бурштынской ТЭС произошла авария, несколько человек госпитализированы, станция работает в штатном режиме

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По разной информации, из-за взрыва пострадали четыре или пять человек
По разной информации, из-за взрыва пострадали четыре или пять человек
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

На Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на 7-м энергоблоке. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ТЭС.

Пресс-служба писала о четырех пострадавших.

"Предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников "Галремэнерго" получили ожоги", – говорилось в сообщении.

Пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное. В предприятии обещали, что предоставят пострадавшим всю необходимую помощь.

В связи с аварией блок №7 был отключен от сети. Это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона, утверждают в компании. 

https://www.facebook.com/dtekbutes/posts/1763006693878944

Утром 29 ноября в компании добавили, что ТЭС "держит ситуацию на контроле" и работает в штатном режиме. 

"Станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности оперативно включен блок №4", – отметила пресс-служба.

Причины несчастного случая еще выясняют. 

https://www.facebook.com/dtekbutes/posts/1763259377187009

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили утром 29 ноября со ссылкой на приемное отделение Бурштынской городской больницы, что в связи со взрывом на ТЭС были госпитализированы пять человек. 

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Контекст:

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго", расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) были введены в эксплуатацию в 1965–1969 годах. Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный – природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.

18 августа текущего года на Бурштынской ТЭС уже был пожар, горел маслобак в котлотурбинном цехе блока №3. Тогда никто не пострадал, а отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.

Теги: взрыв, газ, ГСЧС, ДТЭК, Ивано-Франковская область, ТЭС, электроснабжение, пострадавшие, электростанция, трубы
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