На месте взрыва в доме в Николаевской области завершили поисково-спасательные работы – ГСЧС

В результате взрыва в Новой Одессе погибли три человека Фото: dsns.gov.ua

"Для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечены шесть человек и четыре единицы техники", – отметили в сообщении.

Вечером 28 ноября спасатели сообщили, что из-под завалов дома достали тело третьей жертвы взрыва.

В результате происшествия пострадали три человека, из дома была проведена эвакуация 54 жителей.