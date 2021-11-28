В Николаевской области из-под завалов достали тело третьей жертвы взрыва в пятиэтажке

"В 16.10 в городе Новая Одесса спасатели изъяли из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, в настоящее время в результате взрыва погибли три человека", – отметили в посте.

В результате взрыва пострадали три человека, из дома проведена эвакуация 54 жителей, уточнили в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС продолжают поисковую операцию, под завалами может быть заблокирован еще один пострадавший.