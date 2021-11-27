Взрыв в доме в Николаевской области. Под завалами могут быть заблокированы два человека – ГСЧС

В результате взрыва погиб один человек, трое пострадали.

"В настоящее время подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (два крана ГСЧС) продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиск возможных двух заблокированных лиц с привлечением кинологической группы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Контекст:

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждены четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

В ГСЧС уточнили, что из дома эвакуировали 54 человека.

В Николаевской ОГА сообщали о смерти мужчины, который был эвакуирован из соседнего подъезда.