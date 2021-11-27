По предарительным данным, в результате взрыва в доме в Николаевской области погиб один человек, трое пострадали – ГСЧС

"В ходе демонтажа разрушенных элементов дома деблокировано тело женщины из квартиры на четвертом этаже. Медиками констатирована смерть женщины", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадало три человека. У одного из них перелом руки и повреждение позвоночника, двое – в шоковом состоянии.

Из поврежденного взрывом подъезда эвакуировали 50 человек.

"Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения", – говорится в сообщении.