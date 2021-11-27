Полиция начала расследование взрыва в пятиэтажке в Николаевской области

Производство открыто по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

Контекст:

Взрыв в доме произошел сегодня утром, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. В результате взрыва повреждены четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

В результате взрыва погиб один человек, трое пострадали. Спасатели продолжают поиски еще двоих людей, которые могут быть заблокированы под завалами.

В ГСЧС сообщили, что из дома эвакуировали 54 человека.

В Николаевской ОГА сообщали о смерти мужчины, который был эвакуирован из соседнего подъезда.