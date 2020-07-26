На церемонии прощания с волонтером Кучапиным озвучили записку, найденную у его тела

25 июля в Киеве попрощались с волонтером Алексеем Кучапиным, чья смерть вызвала резонанс в обществе.

25 июля в лютеранской церкви Святой Екатерины в Киеве попрощались с волонтером и руководителем общественной организации "Дом милосердия" Алексеем Кучапиным. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проводить его в последний путь пришли родные, друзья и те, кому он помогал.

На церемонии впервые было озвучено содержание предсмертной записки Кучапина, найденной у его тела.

"Я вырос без отца на улице и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, бог меня помилует ради Иисуса", – прочитал пастор.

Последний дружил с погибшим, он заявил, что жена Алексея в версию убийства не верит.

Окончательная причина смерти станет известна после экспертизы.

Алексей Кучапин был известным волонтером, который помогал бездомным, сиротам, лицам с инвалидностью и пожилым людям. По словам друзей, в последнее время он занимался расследованием дел, связанных с торговлей детьми, и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам.

16 июля он сообщил жене, что едет по делам в Днепр, и с тех пор перестал выходить на связь. Тело мужчины нашли спустя почти неделю – 21 июля – в съемной квартире в Киеве. Судмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли таблетки и оставленную на столе записку. Полиция расследует дело как умышленное убийство.

Друг умершего Захария Керстюк в Facebook сообщил, что волонтер исчез при странных обстоятельствах – сказал, что уезжает по делам в Днепр при помощи сервиса BlaBlaCar. Но, как отмечает Керстюк, в самом сервисе заявили, что волонтер не заказывал в этом месяце у них поездки.

Незадолго до смерти в своем Facebook Кучапин написал, что 6 июля у него родилась дочь.