На офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Краматорске написали "Смерть ворогам"

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" сообщили, что ночью группа неизвестных в масках пыталась прорваться в офис партии, разбила стеклянную дверь и обрисовала фасад здания краской. Полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство".

В Краматорске Донецкой области неизвестные обрисовали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и повредили входную дверь, сообщила политсила в Facebook.

Инцидент произошел около 2.00 29 июня.

По словам руководителя приемной Светланы Фоминой, группа неизвестных в масках пыталась прорваться в здание.

"В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления", – заявила она.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" призвали полицию оперативно расследовать нападение на общественную приемную партии и привлечь виновных к ответственности.

Судя по опубликованным фото, на фасаде здания написали "Смерть ворогам" и "Смерть російським окуп".

Офис партии в Краматорске открыли на прошлой неделе – 24 июня. Он находится на улице Стуса.

В полиции изданию "Общежитие" сообщили, что по факту происшествия начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).