На окраине Луганска произошел взрыв на газопроводе. Высота пламени достигает 20 метров

В ночь на 16 февраля на газораспределительном узле в оккупированном Россией Луганске произошел взрыв, за которым последовал пожар.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал Фото: lug-info.com

На газораспределительном узле на востоке оккупированного Россией Луганска произошел взрыв. Об этом сообщает подконтрольный боевикам Луганский информационный центр.

Взрыв произошел примерно в 23.05 на улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров.

Сейчас идет тушение пожара, специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод, сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

РБК со ссылкой на "Луганскгаз" сообщил, что авария задела газопровод среднего давления диаметром 400 мм.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.