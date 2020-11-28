В оккупированной Горловке прогремели взрывы, погибли 12 российских военнослужащих – журналист

По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, взрывы, которые в оккупированной Горловке Донецкой области унесли жизни российских военнослужащих, прогремели на заводе "Энергомаш".

В оккупированной Горловке Донецкой области произошла серия взрывов, жертвами которых стали российские военнослужащие. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил 28 ноября украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в $80 млн. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС (вооруженных сил. – "ГОРДОН") РФ", – написал он.

По данным журналиста, в Горловку из Москвы отправилась специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ, она будет выяснять причины взрыва.

"На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны. Украинская сторона проверяет эту информацию", – утверждает Цаплиенко.

В штабе операции Объединенных сил агентству LIGA.net заявили, что "не уполномочены комментировать ситуацию на временно неподконтрольных территориях, а источники Цаплиенко могут быть и недостоверными".

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.