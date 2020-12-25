На "Седьмом километре" иностранец избил продавца газовым баллоном

Продавца с одесского рынка "Седьмой километр", которого избил 54-летний иностранец, доставили в медицинское учреждение.

На одесском рынке "Седьмой километр" иностранец избил продавца газовым баллоном. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

57-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ссадинами, ушибом головного мозга и травмами черепа.

Как сообщают правоохранители, 54-летний правонарушитель пришел на рынок, чтобы обменять ранее приобретенные газовые баллоны. Однако, когда договориться с продавцом не удалось, он ударил последнего пятилитровым баллоном по голове.

"Злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", – отметил начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань.