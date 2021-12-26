На спасательный круг не реагировал. В Херсоне полиция и сотрудники ГСЧС достали из реки мужчину

На место происшествия выехали спасатели, водолазы и "скорая".

"Спасатели увидели находившегося в воде мужчину. Полицейские, жители города и рыбаки пытались вытащить его из воды с помощью буксировочной ленты, но только полицейским удалось подтянуть его поближе к берегу. Спасатели сразу бросили спасательный круг, но потерпевший никак не реагировал", – отметили в релизе.

Сайт МВД Украины сообщил, что в спасательной операции принимал участие полицейский Роман Каминский. Он обвязался буксировочным тросом, прыгнул в холодную воду и поплыл к мужчине.

"Подхватив гражданина, Роман подал сигнал коллегам, и полицейские начали вытаскивать обоих из воды. У берега сержант полиции увидел спасателей, они с помощью спецоборудования вытащили утопающего из реки", – рассказали правоохранители.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Полицейского тоже осмотрели врачи. Жизни обоих ничего не угрожает.