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На военном полигоне бронетранспортер наехал на военного, солдат умер – командование

По данным оперативного командования "Север" водитель-механик бронетранспортера в условиях ограниченной видимости не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего наехал на старшего солдата Анатолия Мельника, тот погиб.

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Солдат умер в результате наезда бронетранспортера
Солдат умер в результате наезда бронетранспортера
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

Утром 28 января на одном из военных полигонов Украины в результате наезда многоцелевого плавающего бронетранспортера (МТ-ЛБ) погиб старший солдат Анатолий Мельник, проинформировала пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.

Причиной трагедии в командовании назвали нарушение техники безопасности.

"При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель буксовавшего МТ-ЛБ в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть", – сообщили в командовании.

Там заверили, что две недели назад во всех частях командования провели учения по технике безопасности и военные прошли инструктаж.

Мельник родился в 1981 году, он сумчанин. У погибшего осталась жена, она тоже военнослужащая. Мельник с супругой служили в одной бригаде.

По факту случившегося командование начало расследование, о результатах обещают проинформировать.

"Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/1792797760901014

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, военные, бронетранспортер, расследование, травмы
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