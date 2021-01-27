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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля хочет привлечь Хомчака к ответственности

Сергей Журавель – отец погибшего на Донбассе сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля – показал журналистам грамоту, подписанную главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком, в которой он благодарил погибшего воина за жертвенное служение родине. По мнению отца Журавля, грамота противоречит заявлениям Хомчака о том, что морпехи ходили в разведку без разрешения.

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Хомчак заявил, что Журавель и Красногрудь "нарушили все приказы, которые были"
Хомчак заявил, что Журавель и Красногрудь "нарушили все приказы, которые были"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отец погибшего в июле 2020 года сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля Сергей Журавель хочет привлечь к ответственности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака за его заявление о том, что гибель украинских морпехов в районе Зайцево Донецкой области стала следствием нарушения запрета ходить в серую зону. Об этом Журавель заявил 26 января журналистам, пишет "Новинарня".

Сергей Журавель показал журналистам грамоту, которую подписал Хомчак.

"Интересно, он ее читал, когда подписывал? Здесь написано: "С глубокой благодарностью за жертвенное служение в рядах ВС Украины сержанта 137-го отдельного батальона морской пехоты Ярослава Журавля. Я как главнокомандующий Вооруженных сил Украины преклоняюсь перед отвагой и стойкостью и патриотизмом воина". Он хоть хронологию событий знает? Как он может заявлять, что тело моего сына было найдено 15 числа, если тело отдали только 17 июля, и в соцсетях писали, что оно еще не остывшее", – отметил отец погибшего воина.

По словам Журавля-старшего, 22 июля, когда была подписана грамона, Хомчак его сыну был благодарен, а позже в интервью заявил, что морпехи выходили на боевое задание без распоряжений руководства.

13 июля 2020 года в районе Зайцево Донецкой области офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода Журавель, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик Николай Илин погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело военного медика передали ВСУ 17 июля. Его похоронили в Киеве 22 июля.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело Журавля. Представитель "ДНР" отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Хомчак в интервью "Обозревателю", которое было опубликовано 14 января, рассказал, что Журавель и Красногрудь "нарушили все приказы, которые были". По его словам, комбат не знал об инициативе Красногрудя и Журавля.

Теги: Украина, смерть, Донбасс, военные, разведка, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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