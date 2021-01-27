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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Он в тяжелом состоянии

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня в районе Попасной Луганской области, заявили в украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Раненому военнослужащему оказывают медицинскую помощь
Раненому военнослужащему оказывают медицинскую помощь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе 26 января ранили украинского военного. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Facebook.

"Сегодня, 26 января, около 19.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной Луганской области получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое", – говорится в сообщении.

Украинская сторона проинформировала представителей ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/193123429264742

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны. 

Теги: Украина, медицина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, обстрелы, СЦКК, военнослужащий, режим тишины
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