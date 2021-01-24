ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного из гранатометов и минометов – штаб ООС

Вблизи населенного пункта Пивденное Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевых потерь среди украинских военных нет
Боевых потерь среди украинских военных нет
Фото: EPA

За прошедшие сутки, 23 января, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Гнутово Донецкой области боевики открывали огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного в Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/707257923296303/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: боевики, Опытное, Гнутово, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Пивденное, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Верещук отметила 17-летие сына
Верещук отметила 17-летие сына
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
  Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня G
Дмитрий ГОРДОН
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Легко готовить легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS