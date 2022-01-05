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В Закарпатье во время движения загорелся автобус с 50 туристами

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По данным ГСЧС, спасатели прибыли на место пожара через три минуты после получения вызова
По данным ГСЧС, спасатели прибыли на место пожара через три минуты после получения вызова
Фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області / Facebook

В селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом 5 января в Facebook сообщило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

По данным ГСЧС, в момент возгорания в салоне транспортного средства находились 50 туристов.

До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и огнетушителем пытался сдерживать распространение огня по автобусу.

"Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали бойцы ГСЧС государственного пожарно-спасательного поста села Нижние Ворота, а затем к ним присоединились и пожарные из Воловца", – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали возгорание в течение 15 минут, а еще через 10 – ликвидировали его полностью.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.

https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/posts/4802996059767254

Теги: Закарпатье, пожар, ГСЧС, автобус, Мукачево, спасатели, пассажиры
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