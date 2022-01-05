В Закарпатье во время движения загорелся автобус с 50 туристами

По данным ГСЧС, спасатели прибыли на место пожара через три минуты после получения вызова Фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області / Facebook

По данным ГСЧС, в момент возгорания в салоне транспортного средства находились 50 туристов.

До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и огнетушителем пытался сдерживать распространение огня по автобусу.

"Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали бойцы ГСЧС государственного пожарно-спасательного поста села Нижние Ворота, а затем к ним присоединились и пожарные из Воловца", – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали возгорание в течение 15 минут, а еще через 10 – ликвидировали его полностью.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.