На Житомирской трассе массовое ДТП, столкнулись автобус и девять легковых авто – полиция. Фото

За помощью к врачам обратились два водителя, до 10 человек получили синяки и ушибы, говорят в полиции Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще девяти легковушек. Уже есть три потерпевших", – написал он.

Небытов обратил внимание водителей, что движение по трассе осложнено, правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

В полиции призвали водителей быть осторожными и внимательными на дороге.

Позднее Небытов сообщил детали происшествия. Он уточнил, что ДТП случилось вблизи села Капитановка Киевской области.

Как предварительно установили полицейские, около 7.30 водители, ехавшие в средней полосе в сторону Киева, остановились, чтобы предоставить преимущество. В левой полосе автомобили также притормозили.

"А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого предварительно девять автомобилей получили различные повреждения", – сказано в сообщении.

По состоянию на 8.30 за помощью на месте происшествия обратились два человека – водители автомобилей Mitsubishi и BMW. Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

На месте ДТП продолжают работать правоохранители.