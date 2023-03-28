В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус

По информации правоохранителей, на момент аварии в салоне находились 25 пассажиров Фото: Поліція Хмельницької області / Facebook

ДТП произошло сегодня, 28 марта, в Волочисском районе. Сейчас на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта Главного управления Нацполиции и работники экстренных служб.

По предварительным данным, водитель автобуса сообщением "Варшава – Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

По информации правоохранителей, на момент аварии в салоне находились 25 пассажиров, среди них двое детей.

С пострадавшими работают медики. Количество травмированных пассажиров уточняется.