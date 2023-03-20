В Нью-Йорке в ДТП погибли пятеро детей, которые ехали в одной машине, один ребенок выжил

"Сегодня утром пятеро молодых людей из Коннектикута погибли в результате аварии на бульваре Хатчинсон-Ривер", – говорится в сообщении.

Five young people from Connecticut were killed this morning in a crash on the Hutchinson River Parkway. Our condolences to the loved ones of those who lost their lives in this tragic incident.



Press release is at: https://t.co/BAgsCi3g1p pic.twitter.com/vSem5NScpK — Westchester County PD (@WCPDNY) March 19, 2023

Associated Press пишет со ссылкой на правоохранителей, что погибшим было от восьми до 17 лет, за рулем автомобиля Nissan Rogue, в котором все они ехали, был 16-летний подросток.

Известно, что машина с детьми съехала с трассы, врезалась в дерево и загорелась.

Погибли четыре мальчика и одна девочка.

Выжил в аварии только девятилетний мальчик, который находился в задней части автомобиля. Он был госпитализирован с травмами, которые не угрожают его жизни.

Директор школы из штата Коннектикут Мэтт Конвей рассказал агентству, что дети были частью семьи, которая недавно переехала в их округ из Нью-Йорка и еще не зарегистрировалась на новом месте.