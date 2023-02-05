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В Китае в ДТП с участием 49 автомобилей погибли 16 человек

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Часть автомобилей загорелась
Часть автомобилей загорелась
Фото: ЕРА (архив)

Вечером 4 февраля в китайской провинции Хунань (центральная часть страны) произошло сразу пять ДТП, жертвами которых стали 16 человек. Об этом 5 февраля сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

Серия ДТП с участием в общей сложности 49 автомобилей произошла на скоростных автострадах, "многочисленные автомобили совершили наезд на впереди идущие транспортные средства".

Также пострадали 66 человек, восемь из которых находятся в стабильном состоянии с серьезными травмами.

Все пострадавшие госпитализированы.

Причину инцидента выясняют эксперты министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Global Times уточняет, что инцидент произошел в городе Чанша в течение 10 минут. После столкновений часть автомобилей загорелась.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, ДТП, Китай, автомобили, КНР, жертвы, пострадавшие
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