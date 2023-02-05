В Китае в ДТП с участием 49 автомобилей погибли 16 человек

Серия ДТП с участием в общей сложности 49 автомобилей произошла на скоростных автострадах, "многочисленные автомобили совершили наезд на впереди идущие транспортные средства".

Также пострадали 66 человек, восемь из которых находятся в стабильном состоянии с серьезными травмами.

Все пострадавшие госпитализированы.

Причину инцидента выясняют эксперты министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Global Times уточняет, что инцидент произошел в городе Чанша в течение 10 минут. После столкновений часть автомобилей загорелась.