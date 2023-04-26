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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция задержала подозреваемого в торговле персональными данными. У него была личная информация 300 млн человек из Украины и ЕС

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Во время обыска фигурант подрался с полицейским
Во время обыска фигурант подрался с полицейским
Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в незаконной продаже личных данных в сети. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным киберполиции, 36-летний житель Нетешина был администратором закрытых групп и каналов в Telegram и там осуществлял продажу персональных данных граждан Украины и Европейского союза.

У него обнаружены базы с личной информацией 300 млн человек из разных стран. В частности, в распоряжении злоумышленника были сведения о паспортных данных, номерах налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверениях, данных банковских счетов, утверждают в НПУ.

"Во время проведения санкционированного обыска фигурант препятствовал действиям правоохранителей и нанес телесные повреждения полицейскому. Злоумышленника задержали", – говорится в сообщении.

В зависимости от объема данных фигурант просил за них от $500 до $2 тыс. Предварительно установлено, что покупателями были и граждане страны-агрессора России.  

Теги: Хмельницкая область, задержание, киберпреступность, Национальная полиция, персональные данные
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