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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецслужбы РФ рассылают украинским военным угрозы с указанием персональных данных

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Украинские военные получают сообщения, с помощью которых оккупанты хотят снизить боевой дух
Украинские военные получают сообщения, с помощью которых оккупанты хотят снизить боевой дух
Фото: depositphotos.com

Спецслужбы России пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. Об этом сообщило Госспецсвязи со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

В сообщениях рассылаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага с указанием персональных данных (фамилии и имени лица, кода налогоплательщика, места регистрации и иногда данных о численности и составе семьи). 

Рассылка идет через смс, а также через мобильные мессенджеры Telegram, Viber, Signal или WhatsApp.

Авторы угроз заявляют, что якобы точно знают, где находятся люди, которые получают сообщения, и угрожают, что в случае продления службы по местам жительства владельца телефона и его семьи нанесут точечные ракетные удары.

"Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими: лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и т.д.", – отмечают в Госспецсвязи.

Присланные такого типа угрозы направлены прежде всего на то, чтобы дестабилизировать морально-психологический климат в подразделениях сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух, подчеркивают в ведомстве.

"Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, не подкрепляемой никакими конкретными действиями. Доверяйте только проверенным источникам", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Жена одного из украинских военных Юлия Федосюк рассказывала, что она и другие родственники защитников "Азовстали" получают звонки и сообщения с угрозами с российских номеров.

Теги: военные, телефоны, угрозы, спецслужбы, Госспецсвязи, война России против Украины, военнослужащий, мессенджер, персональные данные
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