ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все мессенджеры завалены угрозами убить, покалечить, изнасиловать". Украинка, облившая краской посла РФ, из-за угроз россиян покинула Варшаву

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Россияне оказались очень нежными и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом", прокомментировала ситуацию Земляная
"Россияне оказались очень нежными и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом", – прокомментировала ситуацию Земляная
Фото: Monica / Twitter

Украинская активистка Ирина Земляная, облившая красной краской посла России в Польше на мероприятии 9 мая, была вынуждена под охраной покинуть Варшаву из-за массовых угроз. Об этом Земляная рассказала 16 мая на своей странице в Facebook.

По словам Земляной, после инцидента 9 мая она получила тысячи сообщений с угрозами.

"Россияне оказались очень нежными и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом, потому что около меня стоял... Такой массированной атаки я никогда не видела в своей жизни. В первые часы после акции все мои данные, включая номер паспорта, адрес проживания в Украине, номер телефона, имейл, все аккаунты соцсетей были выложены в российские Telegram-каналы с призывом меня уничтожить. Также меня добавили в российскую базу "военных преступников", где есть список наших военных (для меня это честь)", – написала она. 

По словам активистки, она сейчас не может работать, потому что ее телефон и почту постоянно атакуют россияне. 

"Сообщения поступают с угрозами меня убить, покалечить, изнасиловать и так далее, а также куча оскорблений. Абсолютно все мои мессенджеры завалены сообщениями. На мой телефон раз в три минуты звонит неизвестный номер, на имейл приходит письмо каждую минуту, вся почта завалена напрочь, телефоном невозможно пользоваться", – сообщила Земляная. 

Она рассказала обо всех угрозах польской полиции.

"Там полагают, что ситуация серьезная. Я была вынуждена под охраной покинуть Варшаву, так как находиться там опасно", – написала активистка. 

https://www.facebook.com/iryna.zemlyana/posts/10162054401694966

Земляная писала в Twitter об угрозах уже на следующий день после акции.

"Кацапы написали, чтобы я боялась, потому что информацию обо мне они передали в саму "службу безопасности "ДНР" (прости господи), и теперь они меня найдут и расправятся по всей строгости закона, и что они мне так не простят нападение на посла", – сообщила она.

Активистка также показала скриншот телефонных звонков с номеров, зарегистрированных в США, отметив, что сейчас "во всем Ольгино боты получают зарплату благодаря ей".

Контекст:

9 мая в Варшаве российского посла Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии. Присутствующие скандировали: "Фашисты". После этого посол в сопровождении полиции удалился. "Мы, украинские активисты, просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и на другого его подельника", – поясняла Земляная. 

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве. "Эмоции участвовавших в акции украинок, чьи мужья мужественно защищают Родину, понятны", – сказал Каминьский.

Россия потребовала от Польши извинений в связи с "вопиющим актом нападения". 

Теги: Россия, Польша, полиция, угрозы, 9 мая, Варшава, война России против Украины, акция, посол, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (168074)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (121859)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (43543)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (42164)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (34357)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (30341)
7
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (28299)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (27660)
 
 
 
 