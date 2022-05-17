"Все мессенджеры завалены угрозами убить, покалечить, изнасиловать". Украинка, облившая краской посла РФ, из-за угроз россиян покинула Варшаву

"Россияне оказались очень нежными и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом", – прокомментировала ситуацию Земляная Фото: Monica / Twitter

По словам Земляной, после инцидента 9 мая она получила тысячи сообщений с угрозами.

"Россияне оказались очень нежными и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом, потому что около меня стоял... Такой массированной атаки я никогда не видела в своей жизни. В первые часы после акции все мои данные, включая номер паспорта, адрес проживания в Украине, номер телефона, имейл, все аккаунты соцсетей были выложены в российские Telegram-каналы с призывом меня уничтожить. Также меня добавили в российскую базу "военных преступников", где есть список наших военных (для меня это честь)", – написала она.

По словам активистки, она сейчас не может работать, потому что ее телефон и почту постоянно атакуют россияне.

"Сообщения поступают с угрозами меня убить, покалечить, изнасиловать и так далее, а также куча оскорблений. Абсолютно все мои мессенджеры завалены сообщениями. На мой телефон раз в три минуты звонит неизвестный номер, на имейл приходит письмо каждую минуту, вся почта завалена напрочь, телефоном невозможно пользоваться", – сообщила Земляная.

Она рассказала обо всех угрозах польской полиции.

"Там полагают, что ситуация серьезная. Я была вынуждена под охраной покинуть Варшаву, так как находиться там опасно", – написала активистка.

Земляная писала в Twitter об угрозах уже на следующий день после акции.

"Кацапы написали, чтобы я боялась, потому что информацию обо мне они передали в саму "службу безопасности "ДНР" (прости господи), и теперь они меня найдут и расправятся по всей строгости закона, и что они мне так не простят нападение на посла", – сообщила она.

Кацапи написали, щоб я боялася, бо інформацію про мене вони передали аж в саму службу бєзопасності днр (прости господи) і тепер вони мене знайдуть і расправяцца по всєй строгості закона і шо вони мені так не простять нападєніє на рос посла. Гггг — Monica (@Bojoleika) May 10, 2022

Активистка также показала скриншот телефонных звонков с номеров, зарегистрированных в США, отметив, что сейчас "во всем Ольгино боты получают зарплату благодаря ей".

Мда. Зараз в усьому ольгіно боти получають зп завдяки мені;) не благодарітє. Наприклад скрін телефонних дзвінків pic.twitter.com/vxSejFaCPK — Monica (@Bojoleika) May 11, 2022