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Литва намерена отозвать своего посла из России

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Баярунас был назначен послом в РФ в мае 2020 года
Баярунас был назначен послом в РФ в мае 2020 года
Фото: wikipedia.org

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас может прекратить выполнять свои обязанности с 1 июня. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства Литвы сообщает 12 мая литовский национальный телеканал LRT.

Документ зарегистрирован сегодня. Предполагается, что Баярунаса официально уволят с должности посла в России.

Кроме того, Вильнюс намерен с 7 июня ликвидировать Генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

О закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге в МИД РФ объявляли 21 апреля. Это решение объясняли высылкой российских дипломатов.

Послом в России Баярунас был назначен в мае 2020 года.

Контекст:

Высылка российских дипломатов из стран Запада стала массовой после масштабного вторжения России в Украину.

РФ в ответ также высылает дипломатов.

Теги: Россия, Литва, Санкт-Петербург, консульство, документы, дипломаты, посол
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