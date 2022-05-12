Литва намерена отозвать своего посла из России

Документ зарегистрирован сегодня. Предполагается, что Баярунаса официально уволят с должности посла в России.
Кроме того, Вильнюс намерен с 7 июня ликвидировать Генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.
О закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге в МИД РФ объявляли 21 апреля. Это решение объясняли высылкой российских дипломатов.
Послом в России Баярунас был назначен в мае 2020 года.
Высылка российских дипломатов из стран Запада стала массовой после масштабного вторжения России в Украину.
РФ в ответ также высылает дипломатов.