Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости

Дизайнер в качестве декора использовала также изображение петушка и трактора, которые стали символами стойкости и смелости украинцев во время войны.
На одной из крашанок на украинском языке нанесена фраза из гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", которая во время войны набрала популярности благодаря в том числе фронтмену украинской группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку.
"С праздником, будьте счастливы", – написала дизайнер.
"Это самые лучшие крашанки, которые я видела", – отреагировали пользователи сети.
"Дякую", – на украинском языке ответила дизайнер.
Su šv. Velykom! pic.twitter.com/FBeRKbw6xo— Laim * s K * dikis * (@LaimesKudikis) April 17, 2022