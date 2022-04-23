Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости

Дизайнер в качестве декора использовала также изображения петушка и трактора, которые стали символами стойкости и смелости украинцев во время войны Фото: Laimės Kūdikis / Twitter

Дизайнер в качестве декора использовала также изображение петушка и трактора, которые стали символами стойкости и смелости украинцев во время войны.

На одной из крашанок на украинском языке нанесена фраза из гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", которая во время войны набрала популярности благодаря в том числе фронтмену украинской группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку.

"С праздником, будьте счастливы", – написала дизайнер.

"Это самые лучшие крашанки, которые я видела", – отреагировали пользователи сети.

"Дякую", – на украинском языке ответила дизайнер.