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23 апреля, 2022
 
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Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости

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Дизайнер в качестве декора использовала также изображения петушка и трактора, которые стали символами стойкости и смелости украинцев во время войны
Дизайнер в качестве декора использовала также изображения петушка и трактора, которые стали символами стойкости и смелости украинцев во время войны
Фото: Laimės Kūdikis / Twitter

Дизайнер из Литвы Laimės Kūdikis разместила в Twitter фото пасхальных яиц, которые выполнены в цветах украинского флага.

Дизайнер в качестве декора использовала также изображение петушка и трактора, которые стали символами стойкости и смелости украинцев во время войны.

На одной из крашанок на украинском языке нанесена фраза из гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", которая во время войны набрала популярности благодаря в том числе фронтмену украинской группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку

"С праздником, будьте счастливы", – написала дизайнер. 

"Это самые лучшие крашанки, которые я видела", – отреагировали пользователи сети. 

"Дякую", – на украинском языке ответила дизайнер. 

Теги: праздники, Пасха, дизайнер
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