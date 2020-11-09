Наезд на пешеходов в Харькове. Водителя арестовали с правом внести залог в 10,5 млн грн

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для водителя, который 7 ноября в центре города сбил пешеходов, стоявших на "островке безопасности". Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Судья Киевского районного суда Харькова 9 ноября избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога 10 млн 510 тыс. грн для водителя, который совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

По информации следствия, 7 ноября водитель Volkswagen допустил наезд на "островок безопасности" на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической, где стояли четыре пешехода. В результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести.

Гражданин Египта подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украина). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

7 ноября на проспекте Науки в Харькове Volkswagen сбил трех из четырех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности". По данным полиции, в тяжелом состоянии госпитализированы 48-летний мужчина, девятилетний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет.

Водителю, совершившему наезд на пешеходов, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 8 ноября сообщил, что за рулем автомобиля Volkswagen находился 23-летний гражданин Йемена Хенди Али. По информации Геращенко, иностранец в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба.