Насосы, датчики, боры. Контрабандисты пытались ввезти в Украину стоматологическое оборудование

Правоохранители изъяли контрабанду и автомобили, на которых ее ввезли Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook

Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" заранее получили информацию от Сумского пограничного отряда, что в микроавтобусе Opel попытаются перевезти контрабанду.

"Во время проверки транспортного средства правоохранители обнаружили в конструктивных особенностях авто скрытые товары: в моторном отсеке за воздушным фильтром – 99 датчиков Холла, за обшивкой панели приборов – 10 топливных насосов. В запасном колесе пограничники обнаружили 2040 твердосплавных стоматологических боров", – рассказали в пресс-службе.

Во время проверки еще одного микроавтобуса Opel, на котором другой украинец также возвращался из России, правоохранители обнаружили незадекларированную косметику.

"В запасном колесе, прикрепленном к днищу, нашли автозапчасти четырех наименований общим количеством 133 единицы. Сейчас обнаруженные товары и автомобили изъяли сотрудники таможни для принятия правового решения", – уточнили в ГПСУ.