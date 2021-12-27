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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нигериец пытался переплыть реку Уж, чтобы попасть в Словакию. Из воды его достали пограничники

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Иностранец рассказал, что работал в Харькове дворником, а потом решил добраться до Евросоюза
Иностранец рассказал, что работал в Харькове дворником, а потом решил добраться до Евросоюза
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники 26 декабря достали из реки Уж в Закарпатской области гражданина Нигерии, пытавшегося вплавь незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Сотрудники погранотряда "Поладь-Комаровцы" заметили иностранца, преодолевшего заградительный забор и двигавшегося к реке Уж, по которой проходит граница Украины и Словакии.

"Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял, и добраться до противоположного берега в такое время года ему не под силу. Нарушитель попытался вернуться назад, пограничникам пришлось помогать ему выбраться на берег", – рассказали в ГПСУ.

Иностранца доставили в подразделение Госпогранслужбы, выдали ему сухую одежду и обувь. У мужчины при себе не было документов, он сообщил, что является гражданином Нигерии – работал в Харькове дворником, но решил "в поисках лучшей жизни добраться до стран Евросоюза".

"В двух рюкзаках мужчины находились 900, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники проверяют правдивость слов задержанного и проводят проверочные мероприятия, в частности по установлению его личности", – подчеркнули правоохранители.

Мужчину планируют привлечь к административной ответственности по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса об административных правонарушениях.

Теги: Украина, Харьков, Словакия, граница, Госпогранслужба, Нигерия, пограничники, ГПСУ, Евросоюз
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