В Украину через Беларусь пытались попасть 15 "туристов" из стран Ближнего Востока, им отказали во въезде – ГПСУ

Об этом проинформировал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма. Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область. По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще и Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области", – говорится в релизе.

Из Львова якобы туристы, по их словам, намеревались вернуться на родину. Однако они не смогли убедить украинских правоохранителей – "маршрут не стал основанием для подтверждения цели их путешествия".

Кроме того, оказалось, что паспорта иностранцев были выданы примерно в одно время – в сентябре-октябре 2021 года. Проверку пограничники проводили вместе с полицейскими и сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о не пропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", – сообщили в ГПСУ и напомнили, что граница Украины и Беларуси контролируется усиленно, ведутся мероприятия по предотвращению попыток использования нелегальными мигрантами каналов для официального въезда.