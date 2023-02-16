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ПРОИСШЕСТВИЯ

Обыски в MacPaw. Создатель компании заявил, что обвинение в добыче полезных ископаемых – абсурд

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Косован назвал обыски в его компании "давлением на украинский бизнес"
Косован назвал обыски в его компании "давлением на украинский бизнес"
Фото: Oleksandr Kosovan / Facebook

Обыски в офисе IT-компании MacPaw и в доме у ее создателя Александра Косована завершились. Об этом он в Facebook сообщил поздно вечером 15 февраля.

"Во время обысков у меня дома изъяли копии документов, которые, по моему мнению, не имеют отношения к делу, а также был изъят мой рабочий компьютер. Благодаря публичной огласке ситуации следственные действия в офисе завершились быстрее, чем мы ожидали, и прошли сдержанно. Мы предоставили следователям доступ ко всем документам и помещениям. Технику компании не изымали, только сделали копии некоторых документов", – сообщил предприниматель.

Он заявил, что компания будет продолжать разрешать ситуацию "исключительно в правовом поле". Косован добавил, что его фирма "не принимала и не будет принимать участие в коррупционных схемах". 

"Все земельные участки мы приобрели законно. А то, что нас обвиняют в добыче полезных ископаемых, вообще абсурдно и является частью большей картины, о которой расскажу публично со временем", – написал бизнесмен.

https://www.facebook.com/KosovanO/posts/8644299828974247

Основатель компании MacPaw утром 15 февраля сообщил в Facebook, что в офисе компании и в его доме прошли обыски. Косован назвал их "давлением на украинский бизнес". Он добавил: обыски связаны с земельными участками компании. 

Журнал об IT-бизнесе AIN.UA отметил, что судебное разбирательство вокруг этих земельных участков идет уже не первый год. Дела касаются вырубки леса и нецелевого использования земель. По данным Госгеокадастра, они предназначены для ведения сельского хозяйства. 

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на обыски. Он заявил, что подобные ситуации "убивают инвестиционный климат страны".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил в Telegram, что в политсиле "возмущены" обысками в IT-компании и у ее владельца. Депутат направит обращение к председателю комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой рассмотреть этот случай на заседании комитета с участием правоохранителей и представителей IT-компании. По результатам заседания Арахамия хочет предложить возможные "варианты реагирования" для того, чтобы "такие случаи больше не повторялись".

В свою очередь, в Национальной полиции Украины сообщили, что досудебное расследование осуществляется по факту увеличения без специального разрешения береговой линии, граничащей с земельными участками, где ведется строительство комплекса отдыха компанией Косована.

"В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 12,5 млн грн", – сообщили в полиции.

Контекст:

Украинская компания MacPaw создает продукты для компьютеров Mac. Компания разработала известное приложение для очистки компьютеров от кэша CleanMyMac. В MacPaw работает более 300 человек, говорится в статье Forbes.

Теги: бизнес, предприниматель, обыски, IT-компания
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