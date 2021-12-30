Одну из пострадавших во время пожара в Косовской ЦРБ самолетом доставили в Киев – ГСЧС

Самолет приземлился в столице в 17.37.

В результате пожара пострадали три человека, они получили ожоги разной тяжести – от 20% до 80%.

По информации Общественного, двое из них находятся в критическом состоянии. 90% ожогов получила 46-летняя младшая медсестра.

"Ее шансы на жизнь минимальные", – сказала журналистам врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич.

В Киевский ожоговый центр транспортировали медсестру, которая получила 60% ожогов тела.

В ожоговом отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы с 15% ожогов тела находится врач 1954 года рождения. Во время взрыва он работал в отделении реанимации Косовской ЦРБ. Его состояние – стабильно тяжелое.

Контекст:

Ночью 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской ЦРБ произошел взрыв, а затем возник пожар. Госслужба по ЧС Украины сообщила о четверых пострадавших медиках, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

По данным спасателей, пожар возник из-за того, что в перенасыщенном кислородом помещении зажгли свечу. "В реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19 один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу", – отметили в ГСЧС.

Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.