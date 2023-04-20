Избиение срочника в Ивано-Франковске: ГБР сообщило о подозрении офицеру Нацгвардии

Видео, на котором офицер кричит на солдата и бьет его в грудь, появилось в интернете 18 апреля. По данным "Військового курʼєра", инцидент произошел в расположении 50-го полка Национальной гвардии Украины имени полковника Семена Высочана.

В результате опроса свидетелей и потерпевшего следователи собрали доказательства для подозрения по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ГБР отметили, что расследуют еще два эпизода, связанных применением насилия этим офицером в отношении других военнослужащих. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн.