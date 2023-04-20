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ПРОИСШЕСТВИЯ

Избиение срочника в Ивано-Франковске: ГБР сообщило о подозрении офицеру Нацгвардии

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ГБР начало расследование 18 апреля, когда видео инцидента попало в сеть
ГБР начало расследование 18 апреля, когда видео инцидента попало в сеть
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру одной из частей Национальной гвардии в Ивано-Франковске, который подозревается в избиении солдата. Об этом пресс-служба ГБР 20 апреля сообщила в Telegram.

Видео, на котором офицер кричит на солдата и бьет его в грудь, появилось в интернете 18 апреля. По данным "Військового курʼєра", инцидент произошел в расположении 50-го полка Национальной гвардии Украины имени полковника Семена Высочана. 

В результате опроса свидетелей и потерпевшего следователи собрали доказательства для  подозрения по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ГБР отметили, что расследуют еще два эпизода, связанных применением насилия этим офицером в отношении других военнослужащих. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн.

Теги: Ивано-Франковск, Национальная гвардия, подозрение, избиение, ГБР
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