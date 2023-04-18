Избиение срочника офицером в Ивано-Франковске. В ГБР начали расследование, говорят: это не единичный случай

Утром в сети появилась запись конфликта в одной из воинских частей. На видео офицер кричит на солдата и бьет его в грудь. По данным "Військового курʼєра", инцидент произошел в расположении 50-го полка Национальной гвардии Украины имени полковника Семена Высочана.

"Работники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части. Опрашивают свидетелей и потерпевшего. Следователям удалось установить и другие факты издевательств офицера над военнослужащими этой части", – говорится в сообщении правоохранителей.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного Кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.