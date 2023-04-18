Нацгвардия Украины начала проверку видео, на котором офицер избивает срочника

По данным СМИ, ЧП произошло в Ивано-Франковске, в расположении 50-го полка НГУ имени полковника Семена Высочана Скриншот: mvs.gov.ua

Утром в сети появилась запись конфликта в одной из воинских частей. "Військовий курʼєр" пишет, что инцидент произошел между офицером и солдатом срочной службы. На опубликованных кадрах видно, как офицер кричит на солдата и бьет его в грудь.

Издание утверждает, что событие произошло в Ивано-Франковске, в расположении 50-го полка НГУ имени полковника Семена Высочана.

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Видео: Військовий кур’єр / YouTube

В заявлении Нацгвардии говорится, что по данному факту начата служебная проверка. Там отметили, что "в современной армии нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего".

"Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", – добавили в НГУ.