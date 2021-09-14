ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Отравление детей в хмельницкой школе. Шкарлет инициирует проверку всех учебных учреждений в области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шкарлет обвинил руководство школы в халатности
Шкарлет обвинил руководство школы в халатности
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет инициировал срочное заседание временной межведомственной комиссии по ситуации с массовым отравлением детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1.

Об этом он написал в Telegram 14 сентября.

Министр сообщил, что созвал заседание комиссии из-за недопустимых фактов халатности и отсутствия реакции на происшествие со стороны местных чиновников.

По словам Шкарлета, сегодня он, а также представители Минздрава, Минрегиона, Офиса президента Украины, Кабинета Министров и Госпродпотребслужбы поехали в Хмельницкую область. 

"Прежде всего мы заслушаем отчет об обстоятельствах, которые предшествовали вспышке, а также информацию о состоянии детей, находящихся в больнице. Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", – отметил министр. 

Он добавил, что администрация школы и органы местного самоуправления до сих пор не подали официального сообщения о вспышке инфекции в компетентные органы, в том числе в Минобразования. 

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос Минобразования не могли предоставить исчерпывающую информацию о ситуации и даже не владели сведениями об открытом уголовном производстве. Такая ситуация является неприемлемой. Будем подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц", – подчеркнул Шкарлет. 

Контекст:

В результате вспышки инфекции в Хмельницком пострадали 93 человека, это ученики 18 классов – дети младшего школьного возраста и мама одного из школьников, она заразилась от ребенка.

После вспышки заболевания школу перевели на онлайн-режим обучения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 13 сентября сообщил, что у четырех работников персонала пищеблока обнаружили золотистый стафилококк. Бактерии попали в пищу во время приготовления еды. Золотистый стафилококк нашли в трех из 12 проанализированных образцов, речь идет, в частности, о паэлье и шницеле.

По состоянию на утро 14 сентября в инфекционной больнице оставались семь детей, угрозы их жизни нет

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Хмельницкий, отравление, дети, школьники, чиновники, школы, Минобразования, уголовное производство, халатность, проверки, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
"Запомню на всю жизнь". Michelle Andrade в Гондурасе поплавала вместе со свиньей. Видео
"Запомню на всю жизнь". Michelle Andrade в Гондурасе поплавала вместе со свиньей. Видео
Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир, которую считали пропавшей без вести
Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир, которую считали пропавшей без вести
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS