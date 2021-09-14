Отравление детей в хмельницкой школе. Шкарлет инициирует проверку всех учебных учреждений в области

Об этом он написал в Telegram 14 сентября.

Министр сообщил, что созвал заседание комиссии из-за недопустимых фактов халатности и отсутствия реакции на происшествие со стороны местных чиновников.

По словам Шкарлета, сегодня он, а также представители Минздрава, Минрегиона, Офиса президента Украины, Кабинета Министров и Госпродпотребслужбы поехали в Хмельницкую область.

"Прежде всего мы заслушаем отчет об обстоятельствах, которые предшествовали вспышке, а также информацию о состоянии детей, находящихся в больнице. Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", – отметил министр.

Он добавил, что администрация школы и органы местного самоуправления до сих пор не подали официального сообщения о вспышке инфекции в компетентные органы, в том числе в Минобразования.

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос Минобразования не могли предоставить исчерпывающую информацию о ситуации и даже не владели сведениями об открытом уголовном производстве. Такая ситуация является неприемлемой. Будем подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц", – подчеркнул Шкарлет.